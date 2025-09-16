ÇOMÜ Kadın Kürek Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kadın Kürek Takımı, Polonya'da 18-22 Eylül'de düzenlenecek EUSA Avrupa Kürek Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, sporcular için düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, 1,5 yıllık hazırlık sürecinin ardından uluslararası turnuvaya katılma hakkı kazandıklarını söyledi.

ÇOMÜ'nün YÖK'ün "Spor Dostu Kampüs" projesinde Türkiye üçüncüsü olduğunu hatırlatan Erenoğlu, "Polonya kürek sporlarında dünya lideri. Üniversitemiz bu turnuvada ülkemizden katılan üç üniversiteden biri. Bu hem ÇOMÜ hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından çok değerli." dedi.

Çanakkale'nin spor potansiyeline dikkati çeken Erenoğlu, kentte kara, kıyı ve su sporlarının gelişmesi için yeni projeler yürüttüklerini belirterek tüm halkı Eylül ayında yapılacak spor şenliği ve seçmelere davet etti.

Törene üniversite yöneticileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve sporcular katıldı.