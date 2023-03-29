Çok konuşulacak iddia! G.Saray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı, Afrikalı sevgilisiyle gizlice evlendi

Geçtiğimiz günlerde milli takım takım kampından baş ağrısı nedeniyle çıkarılan Abdülkerim Bardakcı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

GİZLİCE EVLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

YouTube'da yayınlanan "Bize Geçti Mi?" programında Yağmur Çevik, Abdülkerim Bardakcı'nın Afrika kökenli Zara adında bir kadınla gizlice evlendiğini öne sürdü. Zara isimli kadının sosyal medya hesabından bu bilgiye ulaştıklarını belirten Çevik, ikilinin elleri olduğunu iddia ederek parmaklarında yüzük olan iki kişinin elinin olduğu fotoğrafı yayında gösterdi.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Çevik ayrıca Zara ile Abdülkerim Bardakcı'nın annesinin aynı karede olduğu bir fotoğrafı çektiklerini belirtti. Çevik, Zara ve Bardakcı'nın annesini stat çıkışı görüntülediklerini ifade ederek fotoğrafları yayında ekranlara getirdi.

Yayında paylaşılan fotoğraflar şöyle: