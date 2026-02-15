Çok çalışmanın bedeli! 2016 yılında Karabükspor'daydı, şimdiyse dünya devinde

2016-2017 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'u çalıştıran Igor Tudor, geride bıraktığımız gün İngiliz devi Tottenham'ın başına geçti.

KARABÜKSPOR'DAN TOTTENHAM'A UZANAN HİKAYE

Premier Lig takımlarından Tottenham, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Teknik Direktör Thomas Frank'in boşluğunu Igor Tudor ile doldurdu. İngiliz ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 2015-2016 sezonunda Kardemir Karabükspor'un başında Süper Lig'de mücadele eden Igor Tudor, tam 10 yıl sonra hayalini kurduğu Premier Lig'e gitti. O dönem Karabükspor ile iyi bir grafik çizen Hırvat teknik adam, çok çalışmasının karşılığını aldı ve Tottenham'ın başına geçti.

FUTBOLSEVERLERDEN TUDOR'A ÖVGÜ

Tudor'un İngiliz ekibinin başına geçmesinin ardından bir gerçek daha ortaya çıktı; çalışmak, pes etmemek ve her fırsatta kendini kanıtlamak…Birçok futbolsever, Tudor'un kariyerini örnek göstererek 'her dalda olduğu gibi futbolda da çok çalışma ile büyük başarılar elde edilebileceğinin' en net kanıtı olduğu dile getirdi.