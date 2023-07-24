Cluj'u elerse işleri kolay! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
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Sezonu dördüncü tamamlayarak Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Adana Demirspor, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Cluj'u elemesi durumunda 3. turda NK Osijek-ZTE FC eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.
Temsilcimiz Adana Demirspor, turu geçmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek-Zalaegerszegi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
RAKİP OSIJEK-ZTE GALİBİ OLACAK
Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Cluj'u elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Osijek / ZTE galibi olacak.
İşte eşleşmeler;
- Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar-Neftçi Bakü
- Fenerbahçe/Zimbru - Differdange / Maribor
- Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek / ZTE
3. ÖN ELEME TURU AĞUSTOS'TA
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023