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Cluj'u elerse işleri kolay! Adana Demirspor'un Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Spor Haberleri

Sezonu dördüncü tamamlayarak Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Adana Demirspor, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Cluj'u elemesi durumunda 3. turda NK Osijek-ZTE FC eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

Temsilcimiz Adana Demirspor, turu geçmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek-Zalaegerszegi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

RAKİP OSIJEK-ZTE GALİBİ OLACAK

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Cluj'u elemesi durumunda 3. eleme turundaki rakibi Osijek / ZTE galibi olacak.

İşte eşleşmeler;

  • Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar-Neftçi Bakü
  • Fenerbahçe/Zimbru - Differdange / Maribor
  • Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek / ZTE

3. ÖN ELEME TURU AĞUSTOS'TA

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Adana Demirspor Spor Haberler

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