Cizreli İşitme Engelli Milli Güreşçi Sinan Sadak Dünya Şampiyonu Oldu

Cizreli İşitme Engelli Milli Sporcu Sinan Sadak, Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. Sinan Sadak, 5. kez Dünya Şampiyonluğunu elde etti ve hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Cizreli İşitme Engelli Milli Güreşçi Sinan Sadak, Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında Dünya Şampiyonu oldu.

Kırgızistan'da 02-12 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasında Cizreli İşitme Engelli Milli Sporcu Sinan Sadak, altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. 5. kez Dünya Şampiyonluğunu kazanan milli sporcu Sinan Sadak, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

5'nci defa Dünya Şampiyonluğunu kazanmanın gururu ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Milli Güreşçi Sinan Sadak, "İşitme engelliler dünya güreş şampiyonasında ilk turda Ukrayna, yarı finalde İran ve final maçında da Kazakistan rakibimi yenerek altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldum" dedi. - ŞIRNAK