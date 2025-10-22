Haberler

Cizre Kaymakamı, Kamu Spor Oyunları'nda Başarı Elde Eden Takımları Kabul Etti

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 3. Kamu Spor Oyunları'nda il birincisi olan takım sporcularını makamında kabul ederek başarılarını kutladı.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nda dereceye girerek büyük bir başarıya imza atan takımların sporcularını makamında kabul etti.

Kaymakam Baycar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları'nda Cizre Kaymakamlığı adına yarışarak önemli dereceler elde eden il birincisi olan kadın voleybol takımını, il birincisi olan erkek masa tenisi takımını, il birincisi olan ayak tenisi takımını ve il ikincisi olan erkek voleybol takımını makamında kabul etti.

Baycar, başarılı sporcuları tebrik ederek, elde ettikleri derecelerin Cizre'nin spor alanındaki gelişimini ve gençlerin spora olan ilgisini gösterdiğini ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
