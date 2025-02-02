Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart Maçına Hazırlanıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 20. haftasında 4 Şubat Salı günü Ziraat Bankkart ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Cizre Belediyespor'da yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, kendi sahalarında lider Ziraat Bankkart ile zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Ziraat Bankkart maçının ardından Spor Toto ve Galatasaray ile karşılaşacaklarını anlatan Cıvıldak, "Arkadaşlarımızın bu arayı iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum. Takıma yeni katılan arkadaşlarımızın uyumu biraz daha sağlanmış oldu. İnşallah bu zorlu maçlardan elimizden gelen en iyisini yapıp alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz." dedi.

Ziraat Bankkart, Spor Toto ve Galatasaray maçlarını kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Cıvıldak, "Sporcularımızın çalışmalarından memnunuz ve iyi neticeler alacağımızı düşünüyorum. Bu maçların ikisini sahamızda oynayacağız ve taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacak. Onları bizi desteklemeye bekliyoruz." diye konuştu.

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