Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 20. haftasında lider Ziraat Bankkart ile oynayacağı maça hazırlıklarına devam ediyor. Yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak, zorlu maçlar öncesi takımlarının durumundan memnun olduklarını belirtti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 20. haftasında 4 Şubat Salı günü Ziraat Bankkart ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Cizre Belediyespor'da yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, kendi sahalarında lider Ziraat Bankkart ile zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Ziraat Bankkart maçının ardından Spor Toto ve Galatasaray ile karşılaşacaklarını anlatan Cıvıldak, "Arkadaşlarımızın bu arayı iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum. Takıma yeni katılan arkadaşlarımızın uyumu biraz daha sağlanmış oldu. İnşallah bu zorlu maçlardan elimizden gelen en iyisini yapıp alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz." dedi.

Ziraat Bankkart, Spor Toto ve Galatasaray maçlarını kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Cıvıldak, "Sporcularımızın çalışmalarından memnunuz ve iyi neticeler alacağımızı düşünüyorum. Bu maçların ikisini sahamızda oynayacağız ve taraftarlarımıza çok ihtiyacımız olacak. Onları bizi desteklemeye bekliyoruz." diye konuştu.

???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
img

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
img

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
img

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

Sonunda bu da oldu! Bir ilimizde tuvalete kredi kartıyla giriyorlar
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.