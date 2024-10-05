Üye Girişi
Haberler

Cizre Belediyespor, Play-Off Hedefi ile Yeni Sezona Başlıyor

Cizre Belediyespor, Play-Off Hedefi ile Yeni Sezona Başlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonuna play-off hedefiyle başlıyor. Takım, yaptığı 7 transferle kadrosunu güçlendirdi ve yarın Halkbank ile zorlu bir maça çıkacak.

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonuna play-off hedefiyle başlıyor.

Efeler Ligi'nde son 3 sezonun ikisinde ilk 8'e kalarak taraftarlarını sevindiren yeşil kırmızılı ekip, geçen sezon 26 maçının 10'unu kazanarak ligi 9'uncu bitirdi.

Bu sezon yaptığı 7 transferle kadrosunu güçlendiren Şırnak ekibi, yarın sahasında oynayacağı Halkbank maçının hazırlıklarını Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda sürdürdü.

"İlk 3 maçımız zor olacak"

Takımın başantrenörü Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, AA muhabirine, iyi bir hazırlık döneminin ardından yarın Halkbank maçıyla lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Kübalı 2 sporcularının lisansını yarınki maça yetiştirmeyi amaçladıkları belirten Ramazanoğlu, karşılaşmada taraftarlarının desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Sporcularla bir aile ortamı oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Ramazanoğlu, önlerinde çok zorlu maçların bulunduğunu belirtti.

Cizre Belediyespor'un Efeler Ligi'nde 5'inci sezonunu geçireceğini anlatan Ramazanoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ligi 9'uncu bitirdi bu takım. Bu yıl hedefimiz öncelikle play-offlara girmek olacak. Halkbank geçen yılın şampiyonu ve güçlü bir takım. Yarın onlarla maçımız var. Daha sonra Fenerbahçe ve Arkas maçlarını oynayacağız. İlk 3 maçımız zor olacak ama biz bu maçlar için hazırlandık. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu da sahaya yansıtmamız gerekir. Onların bize itici güç olmasını istiyoruz. İnşallah da öyle olur."

Caner Çiçekoğlu: "Üst basamaklarında yer almak istiyoruz"

Cizre Belediyespor'un kaptanı Caner Çiçekoğlu da sezona iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Ligdeki ilk maçlarında yarın Halkbank ile karşılaşacaklarını belirten Çiçekoğlu, "Halkbank geçen sezonun Türkiye Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu. Zor bir maç bizi bekliyor. Biz de buna göre hazırlanıyoruz. Yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah takımımız bu yıl ilk 8'de yer alarak play-off'lara katılır. Takımda şu an iyi bir uyum var. Ligin üst basamaklarında yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Emre Batur ise iyi bir sezon geçireceklerine inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor

Halkbank Spor

Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Fatih'te 2 kadını öldüren katilin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay

İki genç kadını öldüren caninin çizdiği resimle ilgili kan donduran detay
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title