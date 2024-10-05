Cizre Belediyespor, Play-Off Hedefi ile Yeni Sezona Başlıyor

Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonuna play-off hedefiyle başlıyor.

Efeler Ligi'nde son 3 sezonun ikisinde ilk 8'e kalarak taraftarlarını sevindiren yeşil kırmızılı ekip, geçen sezon 26 maçının 10'unu kazanarak ligi 9'uncu bitirdi.

Bu sezon yaptığı 7 transferle kadrosunu güçlendiren Şırnak ekibi, yarın sahasında oynayacağı Halkbank maçının hazırlıklarını Cizre 100.Yıl Spor Salonu'nda sürdürdü.

"İlk 3 maçımız zor olacak"

Takımın başantrenörü Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, AA muhabirine, iyi bir hazırlık döneminin ardından yarın Halkbank maçıyla lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Kübalı 2 sporcularının lisansını yarınki maça yetiştirmeyi amaçladıkları belirten Ramazanoğlu, karşılaşmada taraftarlarının desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Sporcularla bir aile ortamı oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Ramazanoğlu, önlerinde çok zorlu maçların bulunduğunu belirtti.

Cizre Belediyespor'un Efeler Ligi'nde 5'inci sezonunu geçireceğini anlatan Ramazanoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ligi 9'uncu bitirdi bu takım. Bu yıl hedefimiz öncelikle play-offlara girmek olacak. Halkbank geçen yılın şampiyonu ve güçlü bir takım. Yarın onlarla maçımız var. Daha sonra Fenerbahçe ve Arkas maçlarını oynayacağız. İlk 3 maçımız zor olacak ama biz bu maçlar için hazırlandık. Taraftarlarımızın desteğiyle bunu da sahaya yansıtmamız gerekir. Onların bize itici güç olmasını istiyoruz. İnşallah da öyle olur."

Caner Çiçekoğlu: "Üst basamaklarında yer almak istiyoruz"

Cizre Belediyespor'un kaptanı Caner Çiçekoğlu da sezona iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Ligdeki ilk maçlarında yarın Halkbank ile karşılaşacaklarını belirten Çiçekoğlu, "Halkbank geçen sezonun Türkiye Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu. Zor bir maç bizi bekliyor. Biz de buna göre hazırlanıyoruz. Yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah takımımız bu yıl ilk 8'de yer alarak play-off'lara katılır. Takımda şu an iyi bir uyum var. Ligin üst basamaklarında yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Emre Batur ise iyi bir sezon geçireceklerine inandığını ifade etti.