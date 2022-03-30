'Çizme'yi aşamıyoruz! Dünya Kupası gibi İtalya maçını da kaybettik
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Dünya Kupası biletini Portekiz'e kaptıran A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. İtalya karşısında skor üstünlüğünü ele geçiren Ay-Yıldızlı takımımız, rakibine diş geçiremedi. Daha önce İtalya'yı hiç mağlup edemeyen A Milli Takım'ın hasreti 15 maça çıktı.
A Milli Futbol Takımımız, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Milli Takımımız 1-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybetti.
CENGİZ'LE UMUTLANDIK
Maça iyi başlayan Ay-Yıldızlı takımımız 4. dakikada Cengiz'in şık golüyle öne geçti. Ardından İtalya oyunun kontrolünü ele aldı. 35'te Cristante eşitliği getirdi, 38'de Raspadori öne geçirdi. Raspadori 69'da tekrar sahneye çıktı. Milliler 83'te Serdar Dursun'la farkı 1'e indirse de yeterli olmadı.
HÜZÜN GECESİ
Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 kaybeden A Milli Takım, Konya'daki teselli maçını da kaybetti. İtalya ile oynadığı 14 maçta 10 yenilgi, 4 beraberlik alan Ay-Yıldızlı takımın hasreti 15 maça çıktı.