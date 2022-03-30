'Çizme'yi aşamıyoruz! Dünya Kupası gibi İtalya maçını da kaybettik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Çizme'yi aşamıyoruz! Dünya Kupası gibi İtalya maçını da kaybettik

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Dünya Kupası biletini Portekiz'e kaptıran A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu. İtalya karşısında skor üstünlüğünü ele geçiren Ay-Yıldızlı takımımız, rakibine diş geçiremedi. Daha önce İtalya'yı hiç mağlup edemeyen A Milli Takım'ın hasreti 15 maça çıktı.

A Milli Futbol Takımımız, Konya'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Milli Takımımız 1-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybetti.

Çizme'yi hiç aşamıyoruz! Dünya Kupası gibi İtalya maçını da kaybettik

CENGİZ'LE UMUTLANDIK

Maça iyi başlayan Ay-Yıldızlı takımımız 4. dakikada Cengiz'in şık golüyle öne geçti. Ardından İtalya oyunun kontrolünü ele aldı. 35'te Cristante eşitliği getirdi, 38'de Raspadori öne geçirdi. Raspadori 69'da tekrar sahneye çıktı. Milliler 83'te Serdar Dursun'la farkı 1'e indirse de yeterli olmadı.

Çizme'yi hiç aşamıyoruz! Dünya Kupası gibi İtalya maçını da kaybettik

HÜZÜN GECESİ

Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 kaybeden A Milli Takım, Konya'daki teselli maçını da kaybetti. İtalya ile oynadığı 14 maçta 10 yenilgi, 4 beraberlik alan Ay-Yıldızlı takımın hasreti 15 maça çıktı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi, A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Altay Bayındır, Serdar Dursun, Dünya Kupası, Stefan Kuntz, Türkiye, İtalya, Spor, Haberler

title