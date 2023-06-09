Rakibe mesajı verdi! Hakan Çalhanoğlu'ndan dev final öncesi çok konuşulacak sözler

Inter'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Manchester City ile oynayacakları Şampiyonlar Lig'i finali öncesinde açıklamalarda bulundu. Mücadeleye iyi hazırlandığını belirten başarılı futbolcu, "Çok rahatım, üzerimde hiçbir baskı hissetmiyorum" dedi.

İtalyan devi Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Lig'i finali öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

"ÇOK RAHATIM"

Özgüvenli olduklarını belirten Hakan, "Üzerimde baskı hissetmiyorum. İlk maçımızda Barcelona'yı yenince hem bana hem de takıma büyük öz güven geldi. Burada olmak ayrı bir gurur, bunun keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri bu kupayı kazanmak istiyorum. İnşallah nasip olur. Çok rahatım, hiçbir baskı hissetmiyorum" dedi.

"HEPİMİZ ÇOK KONSANTREYİZ"

İngiliz devinin favori gösterilmesine değinen yıldız futbolcu, "Manchester City'yi favori göstermeleri bizim için bir avantaj. Üzerimizde hiç baskı hissetmiyoruz. Hepimiz çok konsantreyiz. Çıkıp oyunumuzu oynayacağız" ifadelerini kullandı.