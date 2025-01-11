Üye Girişi
Haberler
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Putin'e ağır hakaretler
Birlikte şarkı da söylediler! İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı

İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
ABD'deki yangında ünlülerin zarar gören lüks evlerinin fiyatları ortaya çıktı

İşte ABD'deki yangında kül olan o evlerin dudak uçuklatan fiyatları

Ciro Immobile, Süper Lig'de 10. Golünü Attı

Ciro Immobile, Süper Lig'de 10. Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın santrforu Ciro Immobile, Bodrum FK'ya attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 10'a çıkardı. Beşiktaş, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, Bodrum FK ağlarına attığı golle Süper Lig'de 10 gole ulaştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile'den geldi. Immobile, bu golle birlikte 15. lig maçında 10. golünü kaydetmiş oldu.

Süper Lig'de Bodrum FK mücadelesinden önce son golünü 14. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında kaydeden İtalyan futbolcu, Avrupa Ligi elemelerinde 2 müsabakada 2 kez gol sevinci yaşarken, sezon başında oynanan Süper Kupa'da da yine 2 gol atmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bomba yanıt
img

1 Milyon Mehmet lakabıyla biliniyordu! Hayatını kaybetti
img

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi: Herkes maçın bile önüne geçen bu pozisyonu tartışıyor

Herkes bunu tartışıyor! VAR'da incelendi ama penaltı verilmedi
Beşiktaş, Bodrum FK'yı sahasında 2-1 yendi

Kara Kartal'ın galibiyet hasreti bitti
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Son Dakika Haberleri

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim? Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Gönül Dağı 161. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.