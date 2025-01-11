Ciro Immobile, Süper Lig'de 10. Golünü Attı

Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, Bodrum FK ağlarına attığı golle Süper Lig'de 10 gole ulaştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında evinde karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile'den geldi. Immobile, bu golle birlikte 15. lig maçında 10. golünü kaydetmiş oldu.

Süper Lig'de Bodrum FK mücadelesinden önce son golünü 14. haftadaki Hatayspor karşılaşmasında kaydeden İtalyan futbolcu, Avrupa Ligi elemelerinde 2 müsabakada 2 kez gol sevinci yaşarken, sezon başında oynanan Süper Kupa'da da yine 2 gol atmıştı. - İSTANBUL