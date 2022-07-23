Çıplak fotoğraflarını satarak milyonlar kazanan ünlü model, futbol kulübü satın alıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çıplak fotoğraflarını satarak milyonlar kazanan ünlü model, futbol kulübü satın alıyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, yetişkin içerik platformlarına çıplak fotoğraflarını satarak 5 milyon dolar kazandığını ve para biriktirmeye devam ederek Şili'de mücadele eden O'Higgins FC'yi satın almak istediğini söyledi.

Sosyal medyada fenomen olan model Daniella Chavez, Şili ekiplerinden O'Higgins FC'yi almak için harekete geçti. Yetişkin içerikler üreten model bu işe devam edeceğini ve hayali olan futbol kulübünü satın alacağını belirtti.

Çıplak fotoğraflarını satarak milyonlar kazanan ünlü model, futbol kulübü satın alıyor

KISA SÜREDE 5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Özel fotoğraf ve videolarını satmaya başlayan Daniella Chavez, sosyal medya hesabından şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını duyurdu. Genç model, fotoğraf ve video satmaya devam edeceğini ve gelen parayı biriktireceğini söyledi.

Çıplak fotoğraflarını satarak milyonlar kazanan ünlü model, futbol kulübü satın alıyor

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Futbol Şili Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title