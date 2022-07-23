Çıplak fotoğraflarını satarak milyonlar kazanan ünlü model, futbol kulübü satın alıyor
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, yetişkin içerik platformlarına çıplak fotoğraflarını satarak 5 milyon dolar kazandığını ve para biriktirmeye devam ederek Şili'de mücadele eden O'Higgins FC'yi satın almak istediğini söyledi.
Sosyal medyada fenomen olan model Daniella Chavez, Şili ekiplerinden O'Higgins FC'yi almak için harekete geçti. Yetişkin içerikler üreten model bu işe devam edeceğini ve hayali olan futbol kulübünü satın alacağını belirtti.
KISA SÜREDE 5 MİLYON DOLAR KAZANDI
Özel fotoğraf ve videolarını satmaya başlayan Daniella Chavez, sosyal medya hesabından şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını duyurdu. Genç model, fotoğraf ve video satmaya devam edeceğini ve gelen parayı biriktireceğini söyledi.