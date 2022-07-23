Çıplak fotoğraflarını satarak milyonlar kazanan ünlü model, futbol kulübü satın alıyor

Sosyal medyada fenomen olan model Daniella Chavez, Şili ekiplerinden O'Higgins FC'yi almak için harekete geçti. Yetişkin içerikler üreten model bu işe devam edeceğini ve hayali olan futbol kulübünü satın alacağını belirtti.

KISA SÜREDE 5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Özel fotoğraf ve videolarını satmaya başlayan Daniella Chavez, sosyal medya hesabından şu ana kadar 5 milyon dolar kazandığını duyurdu. Genç model, fotoğraf ve video satmaya devam edeceğini ve gelen parayı biriktireceğini söyledi.