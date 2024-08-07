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Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'dan elenen yarışmacıdan tek cümlelik paylaşım

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda sırıkla atlama kategorisinde yarışan Fransız sporcu Anthony Ammirati cinsel organının engele çarparak düşmesi sonucunda final şansını kaybetmişti. Sosyal medyanın gündemine oturan Fransız yarışmacı, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda sırıkla atlama dalında yarışan 20 yaş altı Dünya Şampiyonu Fransız sporcu Anthony Ammirati tüm dünyanın gözü önünde tuhaf bir an yaşadı.

Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'dan elenen yarışmacıdan tek cümlelik paylaşım

CİNSEL ORGANI ÇITAYA ÇARPTI

Grup aşamasındaki kritik bir atlayış sırasında cinsel organının çıtaya çarpması sonucunda finale kalamayan Ammirati sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fransız sporcu, pek çok kullanıcının esprilerinin odağı olurken kendisine yönelik olarak 250 bin dolar değerinde yetişkin film teklifi geldiği de iddia edildi.

Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'dan elenen yarışmacıdan tek cümlelik paylaşım

TEK CÜMLELİK PAYLAŞIM

Sessizliğini koruyan Fransız sporcu TikTok'tan yaptığı paylaşımla eleştirilere cevap verdi. İfadesiz bir şekilde poz veren sporcu gönderisine, "Performansınızdan daha fazla paketinizle ilgi çekiyorsunuzdur" notunu ekledi.

İşte Fransız sporcunun o paylaşımı;

Cinsel organı nedeniyle Olimpiyatlar'dan elenen yarışmacıdan tek cümlelik paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (9)

dikduran adam:

TAM SİZLİK Bİ HABER

80
4
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ARSLANOĞLU Hakan:

Şanslıymış sırık farklı bir yere girebilirdi. direkten dönmüş.

37
7
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kallanpa kurtoglu:

Sünnet olmasaydik bizimkide böyle olurdu

22
15
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Suat:

Önce dizleri değmiş. Çubuk önce diz mesafesinde sallanıyor. İşte hikaye yaratma çabası :)

23
4
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Ahmet null:

Hiç bukadar gülmemiştim

20
6
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Özkan Akgül:

Sırığa gerek yokmuş

13
1
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Taner 35:

Eline, beline ve diğerine sahip ol demişlerdi.. demek konu buymuş :))

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2
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