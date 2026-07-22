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Çine'de Sokak Basketbol Turnuvası başladı

Çine'de Sokak Basketbol Turnuvası başladı
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Aydın'ın Çine ilçesinde üç gün sürecek 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, Kalabak Basketbol Sahası'nda başladı. Sporcular kıyasıya mücadele ederken vatandaşlar tribünlerden heyecana ortak oldu. Turnuva dostluk ve fair-play ruhuyla devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde üç gün sürecek olan ve oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla başlayan 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası'nda sporcular kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da tribünlerden heyecana ortak oldu.

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, Kalabak Basketbol Sahası'nda oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı. 21-22-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın açılış gününde takımlar kıyasıya mücadele etti. Akşam saatlerinde başlayan karşılaşmalarda sporcuların sergilediği performans, basketbolseverlerden alkış alırken, tribünlerde maçı takip eden vatandaşlar da heyecana ortak oldu. Üç gün boyunca devam edecek organizasyonda genç sporcular, centilmence mücadele ederek şampiyonluk için ter dökecek. Dostluk ve fair-play ruhunun ön planda tutulduğu turnuvanın, ilçede spora olan ilgiyi artırması hedefleniyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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