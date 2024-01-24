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Çin'de Ronaldo'nun kadroda olmayacağını öğrenen öfkeli futbolseverler Al-Nassr takımının kaldığı oteli bastı

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Cristiano Ronaldo, Çin'de yapılacak hazırlık maçları öncesi forma giyemeyeceği açıklandıktan sonra öfkelenen Çinli taraftarlar Al-Nassr'ın kaldığı oteli bastı. Ronaldo'nun kas sakatlığı nedeniyle maçlar ertelendi, tekrar oynanacağı açıklanması taraftarları sakinleştirmeye yetmedi. Olaylar sonrası Ronaldo, basın açıklaması yaparak özür diledi.

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımı, Çin'in Shanghai Shenua ve Zhejiang takımları ile dostluk maçı oynamak için Çin'e gitti.

Ronaldoy'u görmek için sabırsızlanan Çin'li taraftarlar, Ronaldo'nun sakatlığından dolayı forma giyemeyeceğini öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Ronaldo'nun sakatlığı geçmesinden sonra oynayabilmesi için maçların ertelenmesine karar verilmesine rağmen kızgın futbolseverler Al-Nassr takımın kaldığı oteli bastı. Çekilen görüntülerde öfkeli taraftarların, otele girmek istedikleri fakat otele alınmayınca otele saldırdıkları görülüyor.

Başka bir videoda ise hayranlarıRonaldo'nun adını söyleyerek dışarıda şarkı söylediklerini görülüyor. Ronaldo, oynayamadığı için özür dilemek zorunda kaldığı basın toplantısında şunları söyledi:

"Bilirsiniz ki futbolun içinde bazı şeyleri kontrol edemezsiniz. 22 yıldır futbol oynuyorum ve fazla sakatlık geçiren bir oyuncu değilim. Bu yüzden gerçekten üzgünüm çünkü Al-Nassr ve ben Çin turunu keyif almak için geldik. 2003/2004'ten beri Çin'e geliyorum, bu yüzden burası benim ikinci evim gibi. Burada her zaman özel olduğumu hissettim. Üzgünüm. Biliyorum ki siz de üzgünsünüz. Maç iptal edilmedi. Sadece ertelendi. Çinli futbolseverleri mutlu etmek için geri döneceğiz.

Çin'de Ronaldo'nun kadroda olmayacağını öğrenen öfkeli futbolseverler Al-Nassr takımının kaldığı oteli bastı

Çin'de Ronaldo'nun kadroda olmayacağını öğrenen öfkeli futbolseverler Al-Nassr takımının kaldığı oteli bastı

Çin'de Ronaldo'nun kadroda olmayacağını öğrenen öfkeli futbolseverler Al-Nassr takımının kaldığı oteli bastı

Kaynak: SonDakika.com / Spor

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