Çin'de Geleneksel Sporlar ve Dövüş Sanatları Etkinliği Düzenlendi
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Çin'in Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da, geleneksel sporlar ve dövüş sanatlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinliğe 1000'den fazla konuk katıldı. Etkinlikte 20'den fazla spor dalındaki beceriler sergilendi ve kültürel miras bilincinin yüksek okul öğrencilerine aşılanması gerektiği vurgulandı.
Geleneksel sporlar ve dövüş sanatlarını teşvik etme amaçlı bir etkinliğin 5'incisi, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'da Cumartesi günü düzenlendi.
Etkinliğe ülkenin dört bir yanından 1000'den fazla konuk katıldı.
Etkinlikte 100'ün üzerinde sporcu, somut olmayan kültürel miras türüne giren 20'den fazla spor dalındaki becerilerini sergiledi.
SES (Çince): ZHENG Qİ, Shanxi Normal Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi Dekanı:
"Spor alanında ihtisas yapan yüksek okul öğrencilerine kültürel miras bilincini aşılamalıyız. Mezun olduktan sonra eğitim kurumlarında çalışabilirler ve kültürel miras kavramını gençlere aktararak topluma hizmet etme olanağına sahip olabilirler."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Taiyuan'dan bildiriyor.(XHTV)