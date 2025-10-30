ÇİMSA ÇBK Mersin, Umana Reyer Venezia'yı Yendi
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia'yı 83-69'luk skorla mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Maçta ilginç anlar yaşandı; başantrenör Georgios Dikaioulakos, itirazları sonrası soyunma odasına gönderildi. Ayrıca, reklam panosundaki kablonun yanması nedeniyle oyun bir süre durdu.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Natasa Dragojevis (Karadağ), Amal Dahra (Fransa), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan)
ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 13, Hayes 11, Geiselsoder 6, Burke 4, Vanloo 23, Manolya Kurtulmuş 8, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 6, Mompremier 7
Umana Reyer Venezia: Charles 14, Cubaj 6, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 16, Pan, Pasa, Dojkic 13, Holmes 11
1. Periyot: 18-15
Devre: 34-38
3. Periyot: 58-50
Mersin ekibi, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı.
ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Georgios Dikaioulakos, itirazları sonucunda osn periyotta soyunma odasına gönderildi.
Karşılaşmanın son dakikasında İtalya ekibinin yedek kulübesi önündeki reklam panosunda kablonun küçük çaplı yanması sonucu oyun yaklaşık 6 dakika durdu. Görevlilerin reklam panosunu kaldırmasıyla oyuna devam edildi.