ÇİMSA ÇBK Mersin, Erciyes Kupası'nda Melikgazi'yi Geçti
19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 77-68'lik skorla mağlup ederek turnuvayı galip tamamladı. Maçta ilk periyotta 27-15 öne geçen Mersin ekibi, devreyi 44-37, üçüncü periyodu ise 61-47 önde kapattı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu, Mehmet Şeçkin Öztürk
Çimsa ÇBK Mersin : Manolya Kurtuluş 15, Azra Erçelik 7, Razheva 5, Sinem Ateş 12, Esra Ural Topuz 7, Elif Batı 3, Sevgi Tonguç 4, Eslem Güler 6, Asena Yalçın 18
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 16, Williams 11, Doğa Adıcan, Merve Arı 5, Merve Uygül, İdil Türk 7, Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 10, Özge Bilgin, Collier 12, Feray Dalkılıç 5
1. Periyot: 27-15
Devre: 44-37
3. Periyot: 61-47
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor