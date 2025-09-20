ÇİMSA ÇBK Mersin, Erciyes Kupası'nda Melikgazi'yi Geçti

Haberler

19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 77-68'lik skorla mağlup ederek turnuvayı galip tamamladı. Maçta ilk periyotta 27-15 öne geçen Mersin ekibi, devreyi 44-37, üçüncü periyodu ise 61-47 önde kapattı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu, Mehmet Şeçkin Öztürk

Çimsa ÇBK Mersin : Manolya Kurtuluş 15, Azra Erçelik 7, Razheva 5, Sinem Ateş 12, Esra Ural Topuz 7, Elif Batı 3, Sevgi Tonguç 4, Eslem Güler 6, Asena Yalçın 18

Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 16, Williams 11, Doğa Adıcan, Merve Arı 5, Merve Uygül, İdil Türk 7, Filip 2, Meltem Avcı Yılmaz 10, Özge Bilgin, Collier 12, Feray Dalkılıç 5

1. Periyot: 27-15

Devre: 44-37

3. Periyot: 61-47

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
