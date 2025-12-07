Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 84-78'lik skorla geçti. Karşılaşma boyunca takımının başarılı isimleri arasında Burke ve Vanloo öne çıktı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mesut Öztürk, Batuhan Mert Gül, Mustafa Gürhan Soysal

ÇİMSA ÇBK Mersin : Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 11, Burke 18, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 17, Büşra Akbaş 3, Sinem Ataş 11, Geiselsoder 9

Emlak Konut: Thomas 25, Melek Uzunoğlu 2, Macaulay 22, Berfin Sertoğlu 6, Ndour 15, Ceren Akpınar 2, Delaere, Denise Karaoğlan, Ferda Yıldız 3, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan

1. Periyot: 31-24

Devre: 55-42

3. Periyot: 68-58

Beş faulle çıkan: 39.55 Thomas (Emlak Konut)

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
