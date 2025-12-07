Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 84-78'lik skorla geçti. Karşılaşma boyunca takımının başarılı isimleri arasında Burke ve Vanloo öne çıktı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Mesut Öztürk, Batuhan Mert Gül, Mustafa Gürhan Soysal
ÇİMSA ÇBK Mersin : Manolya Kurtulmuş 11, Juskaite 11, Burke 18, Esra Ural Topuz 4, Vanloo 17, Büşra Akbaş 3, Sinem Ataş 11, Geiselsoder 9
Emlak Konut: Thomas 25, Melek Uzunoğlu 2, Macaulay 22, Berfin Sertoğlu 6, Ndour 15, Ceren Akpınar 2, Delaere, Denise Karaoğlan, Ferda Yıldız 3, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan
1. Periyot: 31-24
Devre: 55-42
3. Periyot: 68-58
Beş faulle çıkan: 39.55 Thomas (Emlak Konut)
