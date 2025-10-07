Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Milli Sporcularla Bir Araya Geldi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Endonezya'da düzenlenecek 53. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için Bolu'da kamp yapan milli sporcuları ziyaret etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Suat Çelen, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve Bolu Cimnastik İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan ile 19-25 Ekim tarihlerinde başkent Cakarta'da düzenlenecek organizasyon öncesi kamp yapan milli sporcularla bir araya geldi.

Çelen ve beraberindeki heyet, milli sporcularla bir süre sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu.