Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Milli Sporcularla Bir Araya Geldi

Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Milli Sporcularla Bir Araya Geldi
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Endonezya'da yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası öncesinde Bolu'daki kampı ziyaret etti ve milli sporcularla sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Endonezya'da düzenlenecek 53. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için Bolu'da kamp yapan milli sporcuları ziyaret etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Suat Çelen, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve Bolu Cimnastik İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan ile 19-25 Ekim tarihlerinde başkent Cakarta'da düzenlenecek organizasyon öncesi kamp yapan milli sporcularla bir araya geldi.

Çelen ve beraberindeki heyet, milli sporcularla bir süre sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
