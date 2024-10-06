Üye Girişi
Haberler

Çimentaş Elazığspor'un 31 Maçlık Yenilmezlik Serisi Sona Erdi

Çimentaş Elazığspor'un 31 Maçlık Yenilmezlik Serisi Sona Erdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Elazığspor, Menemen FK'ya 3-0 mağlup olarak 31 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Maçta Menemen FK'nın gollerini İsmail, Hakkı ve Erhan kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 6. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde karşılaştığı maçta Menemen FK'ya 3-0 mağlup oldu ve 31 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Hakemler: Burak Demirkıran, Salih Burak Demirel, Halit Karacabay

Elazığspor: İsmet Yumakoğulları, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç (Melih dk. 85), Maksut Taşkıran (Burak dk. 85), Hasan Ekici (Burhan dk. 70), Yağızcan Erdem (Muhammet dk. 70), Alpay Koldaş (Ali Keten dk. 70), Mikail Koçak, Berşan Yavuzay

Menemen FK: Mehmet Enes Sarı, Muhammed Emir Terzi, Onur Akdeniz, Erkan Gövercin (Fırat dk. 90), Emre Keskin, Hakkı Türker, İsmail Kulet (Taner dk. 76, Yiğit dk. 90), Erhan Öztürk (Anıl dk. 90), Mazlum Demir, Eyüp Poyraz, Onat Kutay Kurt (Eren dk. 90)

Goller: İsmail (dk. 32), Hakkı (dk. 66), Erhan (dk. 81) (Menemen FK)

Kırmızı kart: Burak Avşar (dk. 70) (Menemen FK)

Sarı kartlar: Maksut, Beykan, Ercan (Elazığspor), Onat, İsmail, Emre (Menemen FK) - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığspor Çimentaş 3-sayfa Menemen Futbol Spor

Narin'in nerede öldüğü belli oldu

Başsavcılık kararını verdi! Narin'in nerede öldüğü belli oldu

 Anne babalar bu uygulamaya dikkat: Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

Birbirinden rezil yayınlarda Sur canisine destek verdiler

 İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 6 EKİM: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? Tarihte bugün ne oldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Narin nerede öldü? Narin Güran cinayetinde son durum nedir? Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer? 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları! Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar… Galatasaray-Alanyaspor maçından kareler! GS-Alanyaspor maçından unutulmaz anlar… MasterChef eleme adayları kimler? Bu hafta MasterChef'te kim elenecek, son bölüm neler oldu? Gabriel Paulista sakatlandı mı, neden yok? BJK-Gaziantep maçında Gabriel Paulista neden oynamıyor? Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ciro Immobile hangi takımda oynuyor? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Gaziantep FK maç sonucu! Galatasaray- Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Alanyaspor maç özeti!
title