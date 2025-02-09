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Cilo Sat Gölleri'nde Deprem Şehitleri Anısına Tırmanış

Cilo Sat Gölleri'nde Deprem Şehitleri Anısına Tırmanış
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Cilo Sat Gölleri Doğa Sporları ve Kültür Derneği öncülüğündeki dağcılar, Hakkari'nin Vatan Tepesi'nde depremde hayatını kaybedenleri anmak için bir tırmanış gerçekleştirdi. Etkinlikte, kaybettiklerine duyulan sevgi ve saygı dile getirildi.

Cilo Sat Gölleri Doğa Sporları ve Kültür Derneği (CISAD) öncülüğündeki dağcılar, depremde hayatını kaybedenlerin anısına tırmanış gerçekleştirdi.

Hakkari'nin Vatan Tepesi, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yoğun tipi ve dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 16 dağcı ve doğa aktivisti, Cilo Sat Gölleri Doğa Sporları ve Kültür Derneği (CISAD) öncülüğünde Vatan Tepesi'nin zirvesine çıkarak depremde hayatını kaybedenleri anmak için bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan CİSAD üyesi Gülizar Harmancı, yaşanan acıların unutulmaz olduğuna dikkat çekerek, "Bu tırmanış sadece bir doğa yürüyüşü değil; kaybettiklerimize duyduğumuz sevgi ve saygının bir nişanesidir. Hepsini rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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