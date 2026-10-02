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Çilimli'de 2027 dönemi için okullara Bocce ve Curling malzemesi teslim edildi

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Çilimli'de 2027 dönemi için okullara Bocce ve Curling malzemesi teslim edildi
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2027 eğitim-öğretim dönemindeki sportif faaliyetler için Çilimli'de görüş alışverişinde bulunuldu.

2027 eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilecek sportif faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve farklı spor branşlarıyla tanıştırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda, öğrencilerin Bocce ve Curling branşlarıyla tanıştırılması ve ikinci dönemde bu branşlarda müsabakalar düzenlenmesi hedeflendi. Planlanan Bocce ve Curling müsabakalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla spor malzemesi ihtiyacı bulunan okullara malzeme desteği sağlandı. Spor malzemeleri, Çilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cahit Demir tarafından okullara teslim edildi.

Çalışmalarla birlikte öğrencilerin farklı spor branşlarını tanımaları, sportif faaliyetlere daha fazla katılım sağlamaları ve okul sporlarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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