Haberler

Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Premier Lig devi Liverpool'un, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer listesine eklediği iddia edildi. Mohamed Salah'ın ayrılık ihtimaline karşı Liverpool'un hücum hattını Kenan ile güçlendirmek istediği belirtildi. Kenan Yıldız'ın bu sezon 13 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çektiği ve Liverpool'un bu transfer için 100 milyon euroyu gözden çıkarabileceği ifade edildi.

  • Liverpool, Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ı takip etmeye başladı.
  • Kenan Yıldız, Juventus formasıyla 13 gol ve 8 asist yaptı.
  • Liverpool, Kenan Yıldız için yaklaşık 100 milyon euro ödemeyi planlıyor.

İngiltere Premier Lig'in dev kulüplerinden Liverpool'un, Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile ilgilendiği gündeme geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki futbolcu, Liverpool'un takip ettiği isimler arasına girdi.

TUTTOSPORT: RADARA GİRDİ

Tuttosport'ta yer alan habere göre Liverpool, Kenan Yıldız'ı yakın takibe aldı. Haberde, genç yıldızın sezon boyunca sergilediği performansın İngiliz ekibinin dikkatini çektiği ifade edildi.

Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahdına oturuyor

13 GOL, 8 ASİSTLİK KATKI

Juventus formasıyla etkili bir sezon geçirdiği belirtilen Kenan Yıldız'ın, 13 gol ve 8 asistlik performansıyla Avrupa'da öne çıkan isimlerden biri olduğu aktarıldı.

SALAH'IN AYRILIĞI BEKLENİYOR, RAKAM 100 MİLYON EURO

Liverpool'da Mohamed Salah'ın takımdan ayrılabileceği konuşulurken, İngiliz kulübünün Kenan Yıldız için yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkarabileceği iddia edildi. Transferin, Salah sonrası oluşabilecek boşluğu doldurmak adına planlandığı belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
IMEI kayıt ücretleri yarından itibaren cep yakacak

Yarına kaldıysa geçmiş olsun! Telefon açtırmak 2026'da cep yakacak
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usya'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

YALOVADAKİ BİNA FÜZEYLE İÇİ DIŞI BÖCEK BİLE KALMAYACAK ŞEKİLDE YOK EDİLMELİYDİ EN BAŞINDA

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu

Fenerbahçe'nin rakibi yılın son maçında darmadağın oldu
Manchester United'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?