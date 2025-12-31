Çılgın teklif! Milli yıldızımız Mohamed Salah'ın tahtına oturuyor

İngiltere Premier Lig'in dev kulüplerinden Liverpool'un, Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile ilgilendiği gündeme geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki futbolcu, Liverpool'un takip ettiği isimler arasına girdi.

TUTTOSPORT: RADARA GİRDİ

Tuttosport'ta yer alan habere göre Liverpool, Kenan Yıldız'ı yakın takibe aldı. Haberde, genç yıldızın sezon boyunca sergilediği performansın İngiliz ekibinin dikkatini çektiği ifade edildi.

13 GOL, 8 ASİSTLİK KATKI

Juventus formasıyla etkili bir sezon geçirdiği belirtilen Kenan Yıldız'ın, 13 gol ve 8 asistlik performansıyla Avrupa'da öne çıkan isimlerden biri olduğu aktarıldı.

SALAH'IN AYRILIĞI BEKLENİYOR, RAKAM 100 MİLYON EURO

Liverpool'da Mohamed Salah'ın takımdan ayrılabileceği konuşulurken, İngiliz kulübünün Kenan Yıldız için yaklaşık 100 milyon euroyu gözden çıkarabileceği iddia edildi. Transferin, Salah sonrası oluşabilecek boşluğu doldurmak adına planlandığı belirtildi.