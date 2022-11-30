Çılgın proje hayata geçti! Beşiktaş'tan sessiz sedasız 4 yeni transfer

Beşiktaş'ta 'Özkaynak projesi'nin bu sezonki ilk meyveleri toplandı. 4 genç yetenekle resmi sözleşme imzalandı. Siyah-Beyazlılar, kendi altyapısından kaleci, sağ bek, orta saha ve bir de forvet oyuncusunu profesyonel kadroya geçirdi.