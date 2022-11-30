Çılgın proje hayata geçti! Beşiktaş'tan sessiz sedasız 4 yeni transfer
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Beşiktaş'ta 'Özkaynak projesi'nin bu sezonki ilk meyveleri toplandı. 4 genç yetenekle resmi sözleşme imzalandı. Siyah-Beyazlılar, kendi altyapısından kaleci, sağ bek, orta saha ve bir de forvet oyuncusunu profesyonel kadroya geçirdi.
Siyah-Beyazlı kulüp, Beşiktaş Futbol Akademi'den 4 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Kara Kartal'da özkaynak projesinin ilk meyveleri toplandı.
İHTİYAÇ DUYULAN BÖLGELER
Siyah-Beyazlılar'da 2004 doğumlu sağ bek Burak Selver Yıldız, 2006 doğumlu kaleci Emin Yaşar, 2007 doğumlu orta saha Enes Cinemre ve 2007 doğumlu forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu profesyonel kadroya katıldı.
2026'YA KADAR
Beşiktaş, genç futbolcularla 2025-26 sezonu sonuna kadar mukavele imzaladı. Açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen, gelecekte Beşiktaş'ımıza ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre'ye yeni dönemde başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.