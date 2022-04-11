Çıldırtan sözler! Rıdvan Dilmen "Galatasaraylı dostlar alınmasın" dedi ama tepkiler çığ gibi
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaraylı dostlar hiç alınmasın bu konuda" diyerek, "15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcunun bu sözleri, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen'in sarı-kırmızılı takımın kadro kalitesiyle ilgili söyledikleri Galatasaray taraftarını sinirlendirdi.
"15-20 YILDIR EN ZAYIF GALATASARAY KADROSU BU"
Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşılaştıran Dilmen, "Galatasaraylı dostlar hiç alınmasın bu konuda" diyerek "Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcunun bu sözleri, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.