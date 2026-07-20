Kars'ta yelken heyecanı Çıldır Gölü'nde başladı: 32 sporcu Anadolu Ligi için hazırlanıyor

Çıldır Gölü, su sporlarında önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kars Valisi Ziya Polat'ın katılımıyla Çanaksu Mevkii'nde bulunan Çıldır Gölü Su Sporları Merkezi'nde Optimist Yelken Branşı Eğitimi başladı. Eğitim programına katılan 32 sporcu, alacakları eğitimlerin ardından Anadolu Ligi yarışmalarında Kars'ı temsil edecek.

Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan Çanaksu mevkiinde bulunan Çıldır Gölü Sporları Merkezi'ni ziyaret ederek antrenörler ve sporcularla bir araya geldi. Sporcularla yakından ilgilenen Polat, gençlerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarı dileklerini iletti.

Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Çıldır Gölü'nün su sporları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Vali Polat, gençlerin sporla iç içe yetişmesinin önemine dikkat çekti. Yelken sporunun hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağlayan önemli branşlardan biri olduğunu belirten Polat, Kars'ta spor altyapısını güçlendirmek adına çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Çıldır Gölü Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde sporcular, temel yelken teknikleri, rüzgar kontrolü, denge, yön bulma ve güvenli seyir konularında teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Uzman antrenörler eşliğinde sürdürülen çalışmalarla sporcuların yarışma seviyesine ulaşmaları hedefleniyor.

32 sporcunun katılımıyla başlayan Optimist Yelken Branşı Eğitimi sonunda başarılı olan sporcular, Anadolu Ligi yarışmalarında Kars'ı temsil ederek hem ilin tanıtımına katkı sunacak hem de ulusal arenada başarı elde etmek için mücadele edecek.

Doğal yapısı ve rüzgar şartlarıyla yelken sporuna elverişli özellikler taşıyan Çıldır Gölü'nde düzenlenen eğitim programının, bölgede su sporlarının gelişmesine önemli katkı sağlaması beklenirken, gençlerin spora yönlendirilmesi ve yeni sporcuların yetiştirilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kars'ta spor yatırımlarının artmasıyla birlikte Çıldır Gölü'nün gelecekte ulusal ve uluslararası su sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek önemli merkezlerden biri olması hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı