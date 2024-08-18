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Çıldır Gölü'nde düzenlenen Anadolu Yelken Ligi 1. Ayak Kars Optimist Yarışı sona erdi

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Çıldır Gölü'nde gerçekleştirilen ve 33 sporcunun katıldığı yelken yarışları sona erdi. Dereceye giren sporcuların ödülleri Vali Ziya Polat tarafından verildi.

Çıldır Gölü'nde düzenlenen "Anadolu Yelken Ligi 1. Ayak Kars Optimist Yarışı" sona erdi.

2 gün süren ve 4 ilden, 6 yelken su sporları kulübünde 33 sporcunun katıldığı yelken yarışları sona ererken, yarışmaları Kars'tan çok sayıda vatandaş takip etti.

Çıldır Gölü'nde gerçekleştirilen ve kıyasıya yarışlara sahne olan Anadolu Yelken Ligi 1. Ayak Kars Optimist Yarışlarında dereceye giren sporcuların ödülleri verildi.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini Vali Ziya Polat ve protokol üyeleri verdi.

Öte yandan Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü'nde düzenlenen yelken yarışlarının her yıl düzenli bir şekilde yapılması planlanıyor. Kars Valiliği himayelerinde yelken takımı kurulacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çıldır Gölü Spor kars Spor Güncel Haberler

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