Çıldır'da düzenlenen Yaz Kuran Kursları futbol turnuvası sona erdi

Çıldır İlçe Müftülüğü ve Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Kuran kursları Camiler arası futbol turnuvası final maçında Aşıkşenlik Mahallesi Kuran kursu öğrencileri rakipleri Taşdeğirmen köyü Kuran kursu öğrencilerini mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, turnuvanın şampiyonu olan Aşıkşenlik Mahallesi Kuran kursu öğrencilerine kupalarını ve altın madalyalarını takdim etti.