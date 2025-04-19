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Cihat Arslan: 'Şanlıurfalılara sahada mücadele etme sözümüz vardı'

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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Pendikspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıkları maç sonrası, yönetimden prim istemediğini ve sahada mücadele etme sözü verdiklerini belirtti.

- Cihat Arslan : "Şanlıurfalılara sahada mücadele etme sözümüz vardı"

İSTANBUL - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Pendikspor maçı özelinde yönetim kurulundan kesinlikle prim istemediğine vurgu yaparak, "Bizim Şanlıurfaspor olarak Şanlıurfalılara borcumuz vardı. Sahada mücadele etme sözümüz vardı. Bu maç paradan da, her şeyden de çok önemliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Şanlıurfaspor, konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Pendik semtinin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek sözlerine başladı. Maçla ilgili değerlendirmesinde ise Arslan, "Dünkü Ankaragücü - Manisa maçından sonra şartlar çok değişmişti; bizim aleyhimize de sorunlar ortaya çıkmıştı. Bu maçın 3 puanla dönülmesi halinde tekrar vardık. Yenilsek de bu lige veda edecektik. O yüzden çok kritik bir karşılaşmaydı. Hafta içi moralimizi yüksek tutmaya çalıştık. Antrenman, kamp, yemek olsun; bu durum da karşılığını verdi. Çalıştığımız şeyleri sahada daha iyi yapabildik. Futbol şansı da yanında olunca galip geldik. İnsanlar maalesef galibiyetten sonra bazı şeyleri çok abartıyor. Rakibinize de saygı duymanız lazım. Cenaze evinde bu olmuyor. Bu durumu geçen hafta da yaşadık. O yüzden sahamız da kapandı. Biraz toplumsal, uzlaşıcı dil kullanmak gerekiyor. Bugün maçın özelinde kongre kararımız var. Arayanlar, soranlar oldu. Kesinlikle bu maça prim istemedim. Çünkü bizim Şanlıurfaspor olarak Şanlıurfalılara borcumuz vardı. Sahada mücadele etme sözümüz vardı. Bu maç paradan da, her şeyden de çok önemliydi. Futbolcu arkadaşlarım bunu ortaya koydukları için onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Biz profesyoneliz ama paralı asker değiliz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor
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