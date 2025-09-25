Cihangazispor 2025-2026 Sezonuna Hazır

Bilecik 1 ' inci Amatör Ligi'nde mücadele eden Cihangazi spor, 2025-2026 sezonunun startını verdi.

Geçen sene play-off'u son maçta kaçıran Cihangazi spor bu sefer işi sağlama almak istiyor. Yeni sezon hakkında açıklama yapan Kulüp Başkanı Tugay Saygın; "Bu sene hedeflediğimiz başarıya ulaşmak için geçen seneki kadronun üzerine 10 yeni transfer yaptık. Yeni bir oluşuma girdik. Teknik direktör görevine Semih Sayın'ı getirdik. İlimiz dışında senelerce bizi gururla temsil eden takım kaptanlarımız Özkan Kutlu ve Çağlar Dere de bizle devam ediyor. Bunlar bize güç katıyor. Artık çıtayı yukarı çıkarıp oraya sabitlemek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki Cihangazi spor ve taraftarı bu lige en renk katan seyirci oranı en yüksek spor kulüplerinin başında gelmektedir. Bu da futbolun tuzu biberi olan taraftarımızın başarısıdır. Bu sene Cihangazispor adından sıkça söz ettirecek" dedi. - BİLECİK