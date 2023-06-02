Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, antrenör Kurtuluş Kantar Turhan ile anlaştı

Yeni sezonunda Türkiye Kadınlar 2. Voleybol Ligi'nde bir üst lige yükselme mücadelesi verecek Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nda antrenörlük görevinde Kurtuluş Kantar Turhan getirildi.

Turhan'la anlaşma imzalayan Çiftlikköy Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Metehan Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtuluş hocamız kariyerinde Bursa DSİ, Karşıyaka, Bursa Coşkunöz gibi takımlarda çalışmış, geçtiğimiz sezonu da Gölcük İhsaniyespor'da geçirmişti. Çiftlikköy'de güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. 'Çiftlikköy'ün sultanları'na hayırlı olmasını diliyorum."

Çiftlikköy'de iyi işlere imza atmak için göreve geldiklerini dile getiren Turhan da "Bu sezon iyi bir kadro kurarak üst lige yükselme hedefi için mücadele etmek istiyoruz. Çiftlikköy Belediyespor'u hak ettiği 1. Lig'e çıkaracağız inşallah" dedi.

Yeni sezonun kadrosunu kurmak için oyuncu transferi çalışmalarının da kısa zaman içinde başlayacağı ifade edildi.