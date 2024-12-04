Cide'de Genç Voleybolcular Antrenmanlara Devam Ediyor
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan voleybol antrenmanlarında 5-17 yaş arasındaki 30 çocuk, antrenör Hasan Ali Akmaz eşliğinde profesyonel eğitim alarak fiziksel yeteneklerini geliştiriyor ve takım oyununun önemini öğreniyor.
Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde başlatılan voleybol antrenmanları sürüyor
Minik sporcular, antrenör Hasan Ali Akmaz eşliğinde profesyonel eğitim alarak hem fiziksel yeteneklerini geliştiriyor hem de takım oyununun önemini öğreniyorlar.
İlçede 5-17 yaş arası yaklaşık 30 çocuk, haftanın 3 günü antrenmanlara katılarak çalışmalarını sürdürüyor.