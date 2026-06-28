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CHP'li Sarı, CHP Grup Başkanlığı'na Faik Öztrak'ın Atandığı İddialarını Yalanladı

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığı iddialarını yalanladı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bazı basın yayın organlarında, CHP Genel Merkezi tarafından TBMM'ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Sayın Özgür Özel'in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak'ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Partinin yetkili kişilerince teyid edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir."

Kaynak: ANKA
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