Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nun Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray derbisinin ardından bir derbiye daha ev sahipliği yapacağını açıkladı.

KADINLAR DERBİSİ DE CHOBANI STADYUMU'NDA

Fenerbahçe arsaVev, Kadınlar Süper Ligi 11. haftasında gerçekleşecek Galatasaray Gain maçının Chobani Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, '' Fenerbahçe arsaVev – Galatasaray Gain Derbisi Chobani Stadyumu'nda Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımız ile Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı arasında oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. hafta karşılaşması, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacaktır. 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak olan derbi mücadelesinin bilet fiyatı 100 TL olarak belirlenmiş olup, yarın saat 15.00'ten itibaren https://passo.com.tr üzerinden satışa sunulacaktır. Tüm taraftarlarımızı Kadıköy'de takımımızın yanında olmaya davet eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.

İKİ TAKIM DA 10'DA 10 YAPTI

Ligde 10'da 10 yapan iki ekibin derbide karşı karşıya geleceği müsabaka, 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.