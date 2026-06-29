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Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin yeni rotası ABD oldu

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MLS ekibi Chicago Fire, Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki santrfor, kariyerinde 700'den fazla gole imza attı.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire, Polonyalı yıldız futbolcu Robert Lewandowski'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen 37 yaşındaki santrfor ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Robert Lewandowski, kariyerinde kulüpler ve milli takımlar düzeyinde 700'den fazla gole imza attı.

Polonyalı oyuncu, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirdiği Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona'da birçok şampiyonluk ile bireysel ödül elde etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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