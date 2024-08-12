Üye Girişi
Haberler

Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı Paris Saint-Germain forması giyen genç orta saha oyuncusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 20 yaşındaki futbolcu, bir sorun çıkmaması durumunda kendisini 1 yıllığına siyah-beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'den 20 yaşındaki orta saha Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş, kiralık olarak renklerine bağladığı genç futbolcuyu imza için İstanbul'a getirdi. Ndour'un uçağı saat 21.30 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. İtalyan yıldızı havalimanından bir grup siyah-beyazlı taraftar coşkuyla karşıladı. Ndour, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.

ÖNCE KONTROL, SONRA İMZA

Beşiktaş için akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen 20 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılar adına sağlık kontrollerinden geçecek.Cher Ndour, kontroller sonucunda sorun tespit edilmemesi halinde kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısını Braga'da kiralık olarak geçiren 20 yaşındaki genç yıldız, Portekiz temsilcisiyle çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. 1.90'lık İtalyan futbolcu, hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra yüksek top tekniği ile de dikkatleri çekiyor. 4 milyon euro piyasa değeri bulunan Ndour'un PSG ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İstanbul Beşiktaş Beşiktaş Cher PSG Futbol Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şahane Hayatım ne zaman başlıyor 2024-25? Şahane Hayatım bu hafta yayınlanacak mı? Gaddar ne zaman başlıyor 2024-25? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı? Yabani ne zaman başlıyor 2024-25? Yabani bu hafta yayınlanacak mı? Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor 2024-25? Hudutsuz Sevda bu hafta yayınlanacak mı? Kirli Sepeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor 2024-25? Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2024-25? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri ne zaman başlıyor 2024-25? İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor 2024-25? Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2024-25? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı Teşkilat ne zaman başlıyor 2024-25? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı? Gönül Dağı ne zaman başlıyor 2024-25? Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı? Mehmed: Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor 2024-25? Mehmed: Fetihler Sultanı bu hafta yayınlanacak mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ne zaman başlıyor 2024-25? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu hafta yayınlanacak mı? Sandık Kokusu ne zaman başlıyor 2024-25? Sandık Kokusu bu hafta yayınlanacak mı? Bahar ne zaman başlıyor 2024-25? Bahar bu hafta yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kızılcık Şerbeti bu hafta yayınlanacak mı? Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerahçe'nin'ın Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? FB Lille UEFA eleme maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title