Chelsea, UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Chelsea, UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Chelsea, 4-1'lik skorla Benfica'yı geçerek çeyrek finale yükseldi. Maçın uzatmalara gitmesi ve Benfica'nın oyuncusunun kırmızı kart görmesi dikkat çekti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Chelsea, uzatmalara giden maçta Benfica'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda Portekiz ekibi Benfica ile İngiliz takımı Chelsea arasında oynanan maç gecikmeli tamamlandı. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı müsabakanın 86. dakikasına Chelsea 1-0 önde girerken, fırtına uyarısı ve yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle durduruldu. Stadyumda yapılan anons sonrası tribünler kısa sürede boşaltılırken, karşılaşmaya ara verildi. Yaklaşık 2 saatlik aranın ardından takımlar sahaya çıkarken, Benfica 90+5. dakikada Angel Di Maria'nin penaltıdan kaydettiği golle maçı uzatmalara taşıdı.

Portekiz ekibinde Gianluca Prestianni, 92. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Maviler, uzatmaların 2. yarısında ise üst üste pozisyonlara girerken 9 dakika içinde 3 gol buldu. 108. dakikada Christopher Nkunku, 114. dakikada Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un attığı gollerle Chelsea adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli futbolculardan Orkun Kökçü mücadeleye 11'de başlarken, 86 dakika sahada kaldı. Kerem Aktürkoğlu ise 46. dakikada Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu.

Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde 5 Temmuz Cumartesi günü Palmeiras ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı

Köprüden atlayan iş insanının veda notuna Haberler.com ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdemiz var' deyip yeni kredi paketlerini duyurdu

Birçok ilimizi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı tadilat tüm mahalleyi yaktı: Bütün hayatımız tepetaklak oldu

Bir tadilat tüm mahalleyi yaktı: Hayatımız tepetaklak oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Köprücek köyü tamamen küle döndü

Ciğerlerimiz yanıyor! Alevlerin sardığı köy tamamen küle döndü
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi

Sahnede fenalaşan ünlü sanatçıdan haber var
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.