Chelsea, UEFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Chelsea, uzatmalara giden maçta Benfica'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda Portekiz ekibi Benfica ile İngiliz takımı Chelsea arasında oynanan maç gecikmeli tamamlandı. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı müsabakanın 86. dakikasına Chelsea 1-0 önde girerken, fırtına uyarısı ve yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle durduruldu. Stadyumda yapılan anons sonrası tribünler kısa sürede boşaltılırken, karşılaşmaya ara verildi. Yaklaşık 2 saatlik aranın ardından takımlar sahaya çıkarken, Benfica 90+5. dakikada Angel Di Maria'nin penaltıdan kaydettiği golle maçı uzatmalara taşıdı.

Portekiz ekibinde Gianluca Prestianni, 92. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Maviler, uzatmaların 2. yarısında ise üst üste pozisyonlara girerken 9 dakika içinde 3 gol buldu. 108. dakikada Christopher Nkunku, 114. dakikada Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un attığı gollerle Chelsea adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli futbolculardan Orkun Kökçü mücadeleye 11'de başlarken, 86 dakika sahada kaldı. Kerem Aktürkoğlu ise 46. dakikada Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu.

Chelsea, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde 5 Temmuz Cumartesi günü Palmeiras ile oynayacak. - İSTANBUL