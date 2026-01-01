Haberler

Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi

Güncelleme:
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca'nın görevine son verdi. Maresca, kulübü UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya taşımıştı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Teknik Direktör Enzo Maresca ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi. İngiliz temsilcisi, 45 yaşındaki İtalyan teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu. Konuya ilişkin Chelsea'den yapılan açıklamada, "Kulüpte geçirdiği süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda başarıya taşıdı. Bu başarılar, kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacak. Yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

2024 yılında göreve geldiği Chelsea ile 92 resmi maça çıkan Enzo Maresca, 55 galibiyet, 16 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Maresca yönetimindeki Chelsea, geçen sezon UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı. - İSTANBUL

