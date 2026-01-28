Haberler

Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 31 yaşındaki futbolcu Raheem Sterling'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Sterling, Chelsea'de 3,5 sezon geçirdi ve 81 maça çıkarak 19 gol attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3,5 sezon boyunca takımın formasını giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Liverpool, Manchester City ve Arsenal'da oynayan tecrübeli futbolcu, 2022'de 47,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.

Sterling, Chelsea kariyerinde 81 maça çıktı ve 19 gol kaydetti.

