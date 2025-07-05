Chelsea, Palmeiras'ı 2-1 Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Chelsea, Palmeiras'ı 2-1 Geçerek Yarı Finale Yükseldi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Chelsea, Palmeiras'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale ulaşmayı başardı. Mücadelenin ilk yarısında Chelsea öne geçerken, Palmeiras eşitliği sağladı. Ancak Chelsea, son dakikada gelen kendi kalesine golle galip geldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Chelsea, Palmeiras'ı 2-1'lik skorla yendi ve yarı finale yükseldi.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde Brezilya ekibi Palmeiras ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi. Chelsea, mücadelenin 16. dakikasında Cole Palmer'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Palmeiras, 53. dakikada Estevao'nun kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Müsabakanın 83. dakikasında Agustin Giay'ın kendi kalesine attığı golle skor üstünlüğü tekrar eline geçiren İngiliz takımı, geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Chelsea yarı finalde Al Hilal'i eleyen Fluminense ile mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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