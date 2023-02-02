Chelsea'nin hocasından Fenerbahçe taraftarını yıkan sözler: Ziyech maça hazır
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Fenerbahçe'nin transfer listesine bulunduğu iddia edilen Hakim Ziyech için Chelsea Teknik Direktörü Graham Potter'dan sarı-lacivertli taraftarları üzen bir açıklama geldi. Potter, PSG'ye transferi iptal olan yıldız futbolcu için, "Chelsea'ye yüzde 100 bağlı ve Fulham maçına hazır. Sezonun geri kalanında önemli bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı. Bu sözler, Ziyech'in sezonu Chelsea'de tamamlayacağının kesinleştiği şeklinde yorumlandı.
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'i renklerine bağlamak için atağa geçtiği iddia edilmişti. İngiliz devinin cephesinden sarı-lacivertlileri yıkan bir açıklama geldi.
"SEZONUN GERİ KALANINDA ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLACAK"
Yaşanan evrak krizi yüzünden Paris Saint-Germain'e transferi gerçekleşmeyen Hakim Ziyech için Chelsea Teknik Direktörü Graham Potter, "O bir profesyonel ve durumu anlıyor. Chelsea'ye yüzde 100 bağlı ve Fulham maçına hazır. Sezonun geri kalanında önemli bir oyuncu olacak." dedi.
15 MAÇTA FORMA GİYDİ
Hakim Ziyech bu sezon Chelsea formasıyla 15 maçta forma giydi, Faslı futbolcu takımına 1 asistlik katkı sağladı.