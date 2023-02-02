Chelsea'nin hocasından Fenerbahçe taraftarını yıkan sözler: Ziyech maça hazır

Fenerbahçe'nin transfer listesine bulunduğu iddia edilen Hakim Ziyech için Chelsea Teknik Direktörü Graham Potter'dan sarı-lacivertli taraftarları üzen bir açıklama geldi. Potter, PSG'ye transferi iptal olan yıldız futbolcu için, "Chelsea'ye yüzde 100 bağlı ve Fulham maçına hazır. Sezonun geri kalanında önemli bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı. Bu sözler, Ziyech'in sezonu Chelsea'de tamamlayacağının kesinleştiği şeklinde yorumlandı.