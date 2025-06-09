Chelsea, Mamadou Sarr'ı Transfer Etti

Chelsea, Mamadou Sarr'ı Transfer Etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Strasbourg'dan genç stoper Mamadou Sarr'ı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki futbolcu ile 2033 yılına kadar sözleşme imzalandığı ve transferin yaklaşık 15 milyon avro bonservisle gerçekleştiği bildirildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransa temsilcisi Strasbourg'dan Senegal asıllı Fransız futbolcu Mamadou Sarr'ı kadrosuna kattı.

Chelsea Kulübü, 19 yaşındaki stoperle 2033 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin bonuslarla yaklaşık 15 milyon avro bonservisle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Olimpik Lyon'da başlayan Sarr, geçen sezon başında Strasbourg'a transfer olmuştu.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan genç futbolcu, geride kalan sezon Strasbourg formasıyla 28 maça çıktı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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