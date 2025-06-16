Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası'na Galibiyetle Başladı

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Chelsea, Los Angeles FC'yi 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Pedro Neto ve Enzo Fernandez'in golleriyle maçı kazanmayı başardılar.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Chelsea, Los Angeles FC'yi 2-0 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea, ABD temsilcisi Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi. Chelsea, müsabakanın 34. dakikasında Pedro Neto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Karşılıklı ataklarla geçilen mücadelenin ilk yarısı Maviler'in üstünlüğü ile tamamlandı. Los Angeles'ta deneyimli Fransız kaleci Hugo Lloris 11'de başlarken, Olivier Giroud 46'da oyuna girdi ve eski takımına karşı forma giydi.

Chelsea, 79. dakikada Enzo Fernandez ile bir gol daha bularak farkı 2'ye çıkardı. Müsabaka bu golle sonuçlanırken, Londra ekibi turnuvaya 3 puanla başladı.

Enzo Maresca'nın öğrencileri grubun 2. maçında 20 Haziran Cuma günü Flamengo ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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