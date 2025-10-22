Haberler

Chelsea, Galatasaray'ın sıradaki rakibi olan Ajax'ı paramparça etti

Chelsea, Galatasaray'ın sıradaki rakibi olan Ajax'ı paramparça etti
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Chelsea, sahasında Galatasaray'ın da rakiplerinden biri olan Ajax'ı 5-1 mağlup etti. Ajax karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Chelsea ile Ajax karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea, 5-1'lik skorla kazandı.

MAÇIN BAŞINDA KIRMIZI KART

Konuk ekip Ajax, 17. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi kaldı. Hollanda ekibinde Kenneth Taylor, rakibine yaptığı sert müdahale sonucu direkt kırmızı kart gördü.

CHELSEA GOL OLDU YAĞDI

Karşılaşmanın geri kalanında oyunun mutlak hakimi olan Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Marc Guiu, 27. dakikada Moises Caicedo, 45. dakikada penaltıdan Enzo Fernandez, 45+6'da Estevao ve 48. dakikada Tyrique George kaydetti. Ajax'ın tek golü 33. dakikada penaltıdan Wout Weghorst ile geldi.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 6'ya yükseltti. Ajax, üç maç sonunda puanla tanışamadı. Devler Ligi'nde bir sonraki hafta maçında Chelsea, Karabağ deplasmanına gidecek. Ajax, sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
