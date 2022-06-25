Chelsea'den yılın sürprizi! Cristiano Ronaldo ile ilk görüşme gerçekleşti

Cristiano Ronaldo büyük ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Manchester United ile yol ayrımında olan Portekizli yıldızın yeni adresi Chelsea olabilir.

JORGE MENDES İLE BOEHLY GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

NTV Spor'un The Athletic'ten aktardığı haberde, Chelsea'nin yeni sahibi Boehly'nin Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le transfer ihtimaline dair bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

RONALDO'NUN GEÇEN SEZON KARNESİ

37 yaşındaki Ronaldo, 2020-2021 sezonu başında daha önce de formasını giyip devamında Real Madrid'e transfer olduğu Manchester United'a geri dönmüştü. Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maçta 24 gol attı.

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