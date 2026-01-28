Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi
Chelsea, Manchester City'den 56 milyon euroya transfer ettiği 31 yaşındaki yıldız futbolcu Raheem Sterling'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
- Chelsea, İngiliz futbolcu Raheem Sterling'in sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.
- Raheem Sterling, 2022'de 56 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuştu.
- Raheem Sterling, Chelsea'de 81 maça çıktı ve 19 gol kaydetti.
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de forma giyen İngiliz sol kanat oyuncusu Raheem Sterling'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
STERLING İLE YOLLAR AYRILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, 3,5 sezon boyunca takımın formasını giyen 31 yaşındaki İngiliz futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi. Deneyimli oyuncu, Londra ekibine veda etti.
56 MİLYONA TRANSER EDİLMİŞTİ
Daha önce Premier Lig'de Liverpool, Manchester City ve Arsenal'de de oynayan tecrübeli futbolcu, 2022'de 56 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olmuştu. 31 yaşındaki İngiliz yıldız Sterling, Chelsea kariyerinde 81 maça çıktı ve 19 gol kaydetti.