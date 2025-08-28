Chelsea'de kadro dışı kaldı! Süper Lig devi hemen devreye girdi

Premier Lig devi Chelsea'de kadro dışı kalan Fransız stoper Axel Disasi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 27 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Disasi, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Siyah-beyazlıların, Disasi ile ilgilendiği, kısa süre içerisinde resmi adımları atacağı belirtildi.

BOURNEMOUTH DA DEVREDE

Deneyimli oyuncuya ayrıca Premier Lig ekibi Bournemouth'un da ilgi gösterdiği vurgulandı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kariyerinde bugüne kadar 313 resmi maçta forma giyen Disasi, 24 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, bugüne kadar 64 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.