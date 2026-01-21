Haberler

Karşıyakalı Charles Manning haftanın 5'ine seçildi
Güncelleme:
Karşıyaka'nın 28 yaşındaki oyun kurucusu Charles Manning, Aliağa Petkimspor müsabakasında gösterdiği performansla Türkiye Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Karşıyaka, 103-91 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 28 yaşındaki oyun kurucusu Charles Manning de Aliağa Petkimspor karşısında etkili bir performansa imza attı. Deneyimli oyuncu, süre aldığı 35 dakikada; 14 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. ABD'li basketbolcu, gösterdiği bu mücadeleyle Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
