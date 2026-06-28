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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Cezayir ile Avusturya 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da 4 puanla grubu tamamlarken Avusturya averajla 2'nci, Cezayir 3'üncü oldu ve son 32 turuna yükseldi. Avusturya, İspanya ile eşleşirken Cezayir, İsviçre ile oynayacak. Beraberlik sonucu İran ise turnuvaya veda etti.

Stat: Kansas

Hakemler: Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko, Timur Gaynulin (Özbekistan)

Cezayir : Benbot, Belghali (Dk. 71 Chergui), Mandi, Bensebaini, Hadjam (Dk. 71 Ait Nouri), Chaibi, Bentaleb, Mahrez, Maza, Aouar (Dk. 90+4 Ghedjemis), Gouiri (Dk. 71 Belaid)

Avusturya : Alexander Schlager, Posch, Lienhart, Alaba (Dk. 62 Danso), Mwene (Dk. 90+5 Kalajdzic), Seiwald, Xaver Schlager (Dk. 46 Grillitsch), Laimer, Schmid (Dk. 46 Wanner), Sabitzer, Arnautovic (Dk. 46 Gregoritsch)

Goller: Dk. 28 Arnautovic, Dk. 55 Sabitzer, 90+6 Kalajdzic ( Avusturya ), Dk. 45 Belghali, Dk. 60 ve Dk. 90+3 Mahrez ( Cezayir )

Sarı kart: Dk. 11 Arnautovic ( Avusturya )

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu üçüncü haftasında Cezayir'le Avusturya 3-3 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından iki takım da grubunu 4 puanla tamamlarken Avusturya averajla 2'nci, Cezayir ise 3'üncü oldu. İki takım da gruptaki son durumun ardından son 32 turuna isimlerini yazdırmayı başardı.

Avusturya son 32 turunda İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Cezayir ise İsviçre'yle son 16 turuna kalmak için mücadele edecek.

Öte yandan Dünya Kupası'nda yoluna devam edip etmeyeceği bu maçın sonucuna bağlı olan İran, iki takımın berabere kalmasının ardından turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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